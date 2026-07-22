یو اے ای کے قومی رجسٹر میں رجسٹرڈ طیاروں کی تعداد پہلی بار ایک ہزار سے تجاوز کر گئی

ابوظہبی، 22 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کی جنرل سول ایوی ایشن اتھارٹی (جی سی اے اے) نے اعلان کیا ہے کہ قومی طیارہ رجسٹری میں 1001ویں طیارے کا اندراج کر لیا گیا ہے، جو پہلی بار رجسٹرڈ طیاروں کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کرنے کا سنگ میل ہے۔
متحدہ عرب امارات کی قومی ایئرلائنز کے بیڑے میں اس وقت 554 طیارے شامل ہیں، جو قومی طیارہ رجسٹری میں رجسٹرڈ مجموعی طیاروں کا 55 فیصد سے زائد بنتے ہیں۔ یہ ملک کے فضائی نقل و حمل کے شعبے کی مضبوطی اور عالمی منڈیوں سے رابطوں میں قومی ایئرلائنز کے اہم کردار کی عکاسی کرتا ہے۔
اس موقع پر جی سی اے اے کے ڈائریکٹر جنرل سیف محمد السویدی نے کہا کہ قومی رجسٹری میں رجسٹرڈ طیاروں کی تعداد کا ایک ہزار سے تجاوز کرنا متحدہ عرب امارات کے لیے ایک اہم کامیابی ہے، جو سول ایوی ایشن کے شعبے میں مسلسل ترقی اور دنیا بھر کی ایئرلائنز، طیارہ مالکان اور آپریٹرز کے ملکی ضابطہ جاتی نظام پر اعتماد کا مظہر ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی متحدہ عرب امارات کے اس طویل المدتی وژن کی بھی عکاس ہے، جس کا مقصد پائیدار ترقی، جدت اور عالمی مسابقت کو فروغ دینے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔
سیف محمد السویدی نے کہا کہ قومی طیارہ رجسٹری نے متحدہ عرب امارات کے سول ایوی ایشن کے شعبے کی غیر معمولی ترقی کے ساتھ مسلسل پیش رفت کی ہے۔ دانشمند قیادت کے وژن کی روشنی میں جی سی اے اے قانون سازی، ضابطہ جاتی نظام میں سرمایہ کاری اور جدید اسمارٹ خدمات کی فراہمی کے ذریعے عالمی فضائی شعبے میں ملک کی نمایاں حیثیت کو مزید مستحکم کر رہی ہے، تاکہ اس شعبے کی تیز رفتار ترقی اور مستقبل کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔
جی سی اے اے میں ایوی ایشن سیفٹی امور کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل انجینئر عقیل الزرعونی نے کہا کہ یہ سنگ میل متحدہ عرب امارات کے طیارہ رجسٹریشن نظام کی پختگی، مؤثر کارکردگی اور بین الاقوامی اعتماد کا مظہر ہے۔
انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی معیار کے مطابق کام کرنے والا یہ نظام طیارہ مالکان اور آپریٹرز کی بدلتی ہوئی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے شفاف، آسان اور قابلِ اعتماد خدمات فراہم کر رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جی سی اے اے اسمارٹ ڈیجیٹل تبدیلی، ضابطہ جاتی نظام میں مسلسل بہتری اور خطرات پر مبنی نگرانی کے ذریعے رجسٹریشن خدمات کو مزید مؤثر بنا رہی ہے، تاکہ قومی طیارہ رجسٹری فضائی شعبے کی مسلسل ترقی کے ساتھ ہم آہنگ رہے اور فضائی سلامتی، آپریشنل معیار اور ضابطوں کی مکمل پاسداری کو یقینی بنایا جا سکے۔
جی سی اے اے کی جانب سے فضائی شعبے کے لیے قانون سازی میں بہتری، طریقہ کار کو آسان بنانے، ڈیجیٹل خدمات کے دائرہ کار کو وسعت دینے اور گورنمنٹ فار بزنس پروگرام، زیرو بیوروکریسی پروگرام سمیت دیگر اسٹریٹجک اقدامات پر عمل درآمد کے نتیجے میں اس شعبے میں مسلسل ترقی دیکھنے میں آ رہی ہے۔