افریقہ میں ایبولا سے ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز کر گئی

کنشاسا، 23 جولائی، 2026 (وام) -- افریقہ میں جاری ایبولا وائرس کی وبا سے ہلاکتوں کی تعداد بدھ کے روز ایک ہزار سے تجاوز کر گئی، جس کی تصدیق جمہوریہ کانگو (ڈی آر سی) اور یوگنڈا کے محکمۂ صحت کی تازہ ترین رپورٹوں میں کی گئی ہے۔
جمہوریہ کانگو کی وزارتِ صحت کی جانب سے بدھ کو جاری کردہ تازہ صورتحال رپورٹ کے مطابق 20 جولائی تک ملک میں ایبولا کے 2,473 تصدیق شدہ کیسز سامنے آ چکے ہیں، جن میں 999 افراد جاں بحق ہوئے۔
دوسری جانب یوگنڈا میں ایبولا کے 20 تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں 2 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ اس طرح دونوں متاثرہ ممالک میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 1,001 تک پہنچ گئی ہے۔
یہ وبا بنڈی بوجیو وائرس کے باعث پھیلی، جس کا پہلا اعلان 15 مئی کو جمہوریہ کانگو کے مشرقی صوبے ایتوری میں کیا گیا تھا۔ بعد ازاں یہ وائرس شمالی کیوو، جنوبی کیوو، اوت-یولے اور تشوپو صوبوں تک پھیل گیا۔
جمہوریہ کانگو کی وزارتِ صحت کے مطابق 20 جولائی تک 737 مریض قرنطینہ مراکز یا اسپتالوں میں زیرِ علاج تھے، جبکہ 482 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔