عالمی دارالحکومت، 23 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں جمعرات کو مسلسل پانچویں روز بھی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
برینٹ خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 2.42 ڈالر یا 2.6 فیصد اضافے کے بعد 06:40 گرینچ معیاری وقت تک 96.49 ڈالر فی بیرل ہو گئی، جو 8 جون کے بعد بلند ترین سطح ہے۔ گزشتہ کاروباری روز برینٹ خام تیل کی قیمت 3 ڈالر سے زائد اضافے کے ساتھ 94.07 ڈالر فی بیرل پر بند ہوئی تھی، جو تقریباً چھ ہفتوں کی بلند ترین سطح کے قریب تھی۔
دوسری جانب امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (ڈبلیو ٹی آئی) خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 1.59 ڈالر یا 1.8 فیصد بڑھ کر 88.42 ڈالر فی بیرل ہو گئی، جبکہ بدھ کے روز اس میں 3 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔