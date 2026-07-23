سونے کی قیمتوں میں معمولی کمی، دو ہفتوں کی بلند ترین سطح سے نیچے آ گئیں

عالمی دارالحکومت، 23 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں جمعرات کو معمولی کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے بعد قیمتیں گزشتہ کاروباری روز کی دو ہفتوں کی بلند ترین سطح سے نیچے آ گئیں۔
اسپاٹ گولڈ کی قیمت 05:15 گرینچ معیاری وقت تک 0.2 فیصد کمی کے بعد 4,122.49 ڈالر فی اونس رہی۔ گزشتہ سیشن میں اسپاٹ گولڈ 4,165.87 ڈالر فی اونس تک پہنچ گیا تھا، جو 7 جولائی کے بعد بلند ترین سطح تھی۔
ادھر اگست میں فراہمی کے لیے امریکی گولڈ فیوچر 0.6 فیصد کمی کے ساتھ 4,125.30 ڈالر فی اونس پر آ گئے۔
دوسری جانب اسپاٹ چاندی کی قیمت 0.1 فیصد کمی کے بعد 59.66 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ پلاٹینم کی قیمت 0.5 فیصد اضافے سے 1,652.53 ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم کی قیمت بھی 0.5 فیصد بڑھ کر 1,297.61 ڈالر فی اونس ہو گئی۔