متحدہ عرب امارات کی بحرین، کویت اور اردن پر ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 23 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے مملکت بحرین، ریاست کویت اور ہاشمی مملکت اردن کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے دوبارہ نشانہ بنانے والے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یہ حملے برادر ممالک کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور ان کی سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
بیان میں وزارت خارجہ نے مملکت بحرین، ریاست کویت اور ہاشمی مملکت اردن کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔