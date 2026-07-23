آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت غزہ میں 600 حفاظِ قرآن بچوں کی حوصلہ افزائی

غزہ، 23 جولائی، 2026 (وام) -- آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت غزہ کی پٹی میں قرآنِ کریم حفظ کرنے والے 600 بچوں کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس کا مقصد ان کی کاوشوں کو سراہنا اور انہیں اپنی دینی و تعلیمی تعلیم کا سفر جاری رکھنے کی ترغیب دینا تھا۔
یہ تقریب آپریشن کے انسانی ہمدردی اور سماجی پروگراموں کا حصہ تھی، جن کا مقصد غزہ کی پٹی کو درپیش غیر معمولی حالات میں بچوں کی معاونت اور ان میں مثبت اقدار کو فروغ دینا ہے۔
تقریب میں ہزاروں والدین اور اہلِ خانہ کے علاوہ متعدد قرآنی اور سماجی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی، جن میں وزارتِ اوقاف و مذہبی امور، اقرا ایسوسی ایشن، دارالقرآن الکریم، دارالاتقان، ینگ مسلم ویمن ایسوسی ایشن، الصفا اکیڈمی اور الصحابہ ایسوسی ایشن شامل تھے۔
تقریب کے دوران قرآنِ کریم کی تلاوت، مذہبی حمد و ثناء کی پرفارمنس، جبکہ نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں اور حفاظِ قرآن کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ تقریب کا ماحول خوشی، فخر اور مسرت سے بھرپور تھا، جو بچوں کے عزم، لگن اور اپنی دینی اقدار سے وابستگی کی عکاسی کر رہا تھا۔
تقریب کے اختتام پر متحدہ عرب امارات کی جانب سے اعزاز یافتہ بچوں میں تحائف اور مالی امداد تقسیم کی گئی تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ قرآنِ کریم حفظ کرنے کا سفر جاری رکھ سکیں۔ یہ اقدام آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے ان مسلسل انسانی ہمدردی اقدامات کا حصہ ہے، جن کا مقصد غزہ کی پٹی میں بچوں کی فلاح، امید کے فروغ اور نئی نسل کی سرپرستی کرنا ہے۔