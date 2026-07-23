ابوظہبی، 23 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان سے آج سپریم کونسل کے رکن اور فجیرہ کے حکمران عزت مآب شیخ حمد بن محمد الشرقی نے ملاقات کی۔ اس موقع پر فجیرہ کے ولی عہد عزت مآب شیخ محمد بن حمد بن محمد الشرقی بھی ان کے ہمراہ تھے۔
ملاقات کے دوران فریقین نے خیرسگالی کے جذبات کا اظہار کیا اور ملک اور شہریوں سے متعلق مختلف اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات اپنی موجودہ اور مستقبل کی ترقیاتی حکمت عملی اور اہداف میں عوام کی فلاح و بہبود کو ہمیشہ اولین ترجیح دیتا رہے گا۔
اس موقع پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ متحدہ عرب امارات کو مسلسل امن، ترقی اور خوشحالی سے نوازے۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، نائب وزیراعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل عزت مآب شیخ سیف بن زاید النہیان، صدارتی دیوان برائے خصوصی امور کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، فجیرہ کلچر اینڈ میڈیا اتھارٹی کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر راشد بن حمد الشرقی سمیت متعدد وزرا اور اعلیٰ حکام بھی شریک تھے۔