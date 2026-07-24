عالمی دارالحکومتیں، 24 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں جمعہ کو مسلسل دوسرے روز بھی کمی ریکارڈ کی گئی، کیونکہ برینٹ خام تیل کی قیمت دوبارہ 100 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کرنے کے بعد افراطِ زر کے خدشات میں اضافہ ہوا ہے، جس سے آئندہ ہفتے امریکی فیڈرل ریزرو کے اجلاس سے قبل شرح سود میں مزید اضافے کے امکانات مضبوط ہوئے ہیں۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 03:33 بجے اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.4 فیصد کمی کے ساتھ 4,030.09 ڈالر فی اونس رہی۔ بدھ کو ریکارڈ کی گئی دو ہفتوں کی بلند ترین سطح کے مقابلے میں سونے کی قیمت اب تک 130 ڈالر سے زائد گر چکی ہے۔
امریکا میں اگست کی ترسیل کے لیے گولڈ فیوچر بھی 0.4 فیصد کمی کے ساتھ 4,033.20 ڈالر فی اونس پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 0.7 فیصد کمی کے بعد 57.29 ڈالر فی اونس رہی، تاہم ہفتہ وار بنیاد پر اس میں 2.5 فیصد اضافے کی توقع ہے۔
اسی دوران پلاٹینم 1.3 فیصد کمی کے ساتھ 1,579.49 ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم 1.5 فیصد گر کر 1,237.50 ڈالر فی اونس پر آ گیا، جبکہ دونوں دھاتیں ہفتہ وار بنیاد پر خسارے کی جانب بڑھ رہی ہیں۔