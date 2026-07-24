عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کی قیمت 101.06 ڈالر، چار ہفتوں سے مسلسل اضافہ

بیجنگ، 24 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں برینٹ خام تیل کی قیمت جمعہ کو 100 ڈالر فی بیرل سے اوپر برقرار رہی اور مسلسل چوتھے ہفتے اضافے کی جانب گامزن ہے۔
گرین وچ معیاری وقت کے مطابق 03:30 بجے برینٹ خام تیل کے فیوچر معاہدے 37 سینٹ یا 0.37 فیصد اضافے کے ساتھ 101.06 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ ہوئے۔ گزشتہ سیشن میں برینٹ کی قیمت 7 فیصد اضافے کے بعد 100 ڈالر کی سطح سے اوپر بند ہوئی تھی، جو مئی کے بعد پہلی بار ہے۔
اس ہفتے کے دوران برینٹ خام تیل کی قیمت میں مجموعی طور پر 14.6 فیصد اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب، ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل کے فیوچر تقریباً بغیر کسی نمایاں تبدیلی کے 91.20 ڈالر فی بیرل پر رہے، جو 11 جون کے بعد بلند ترین سطح ہے۔ ڈبلیو ٹی آئی کی قیمت بھی ہفتہ وار بنیاد پر 11.8 فیصد اضافے کی راہ پر ہے۔