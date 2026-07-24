یو اے ای کی بحرین، کویت اور اردن پر ایران کے حملوں کی شدید مذمت

ابوظہبی، 24 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے مملکتِ بحرین، ریاستِ کویت اور ہاشمی مملکتِ اردن کو میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے دوبارہ نشانہ بنانے کے معاندانہ حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ معاندانہ حملے برادر ممالک کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور ان کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔
وزارت نے مملکتِ بحرین، ریاستِ کویت اور ہاشمی مملکتِ اردن کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ان کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔