ابوظہبی، 25 جولائی، 2026 (وام) --متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ ازبکستان کے صدر شوکت مرزیایوف کے درمیان ٹیلیفون پر رابطہ ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ دونوں ممالک کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور باہمی مفادات کے حصول کے لیے دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔
صدر شیخ محمد بن زاید النہیان اور صدر شوکت مرزیایوف نے اس بات پر زور دیا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مضبوط تعاون اور مشترکہ مفادات کی مستحکم بنیادوں پر استوار ہیں، اور مختلف شعبوں میں موجود امید افزا مواقع کے پیش نظر انہیں مزید وسعت دی جائے گی۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے دیگر علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔