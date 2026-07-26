شیخ عبداللہ بن زاید اور کینیڈا کی وزیر خارجہ کا رابطہ، یو اے ای۔کینیڈا سیپا معاہدے کی تکمیل کا خیرمقدم

ابوظہبی، 26 جولائی، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان نے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے ٹیلیفون پر گفتگو کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور باہمی مفادات کے فروغ کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید نے متحدہ عرب امارات اور کینیڈا کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے (سیپا) کے مذاکرات کی کامیاب تکمیل اور معاہدے کو حتمی شکل دینے پر کینیڈا کی وزیر خارجہ کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہم پیش رفت دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات اور بالخصوص معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے مشترکہ عزم کی عکاس ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کی جانب ایک تزویراتی قدم ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ریکارڈ مدت میں معاہدے کی تکمیل دونوں دوست ممالک کے اس مشترکہ عزم کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی ترقیاتی ترجیحات اور دونوں عوام کی خوشحالی کے لیے دوطرفہ تعاون کو مزید گہرا بنانا چاہتے ہیں۔
ٹیلیفونک گفتگو کے دوران عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید اور کینیڈا کی وزیر خارجہ نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا اور خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی۔