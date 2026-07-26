آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت یو اے ای کے پانچ امدادی قافلے غزہ پہنچ گئے

غزہ، 26 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے پانچ انسانی ہمدردی پر مبنی امدادی قافلے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت غزہ کی پٹی میں داخل ہوگئے۔ ان قافلوں میں 76 ٹرک شامل تھے، جن کے ذریعے 938 ٹن امدادی سامان متاثرہ آبادی تک پہنچایا گیا۔
رواں ہفتے غزہ پہنچنے والے یہ امدادی قافلے فلسطینی عوام کی مدد اور موجودہ حالات میں ان کی انسانی ضروریات پوری کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل کوششوں کا حصہ ہیں۔
امدادی سامان میں غذائی پیکجز، عارضی رہائش کے لیے درکار سامان اور پانی ذخیرہ کرنے کے 20 ٹینک شامل ہیں، جو بنیادی ضروریات کی فراہمی اور غزہ میں انسانی ہمدردی کی امدادی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔
یو اے ای کی انسانی ہمدردی کی امدادی ٹیم، یو اے ای ہیومینیٹیرین ایڈ لاجسٹکس سینٹر کے ذریعے امدادی قافلوں کی تیاری اور روانگی کا عمل مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ مرکز ایک مربوط نظام کے تحت کام کرتا ہے، جس کے ذریعے امدادی سامان کی تیز رفتار تیاری، درجہ بندی اور ترسیل کو یقینی بنایا جاتا ہے، تاکہ غزہ کی پٹی میں امداد کی بلا تعطل فراہمی جاری رہے اور ضرورت مندوں تک بروقت پہنچ سکے۔
یہ قافلے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کی جاری انسانی ہمدردی کی کوششوں کا تسلسل ہیں، جن کے ذریعے باقاعدگی سے امدادی سامان روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ فلسطینی عوام کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے اور ہنگامی انسانی ضروریات سے نمٹنے کی کوششوں کو تقویت ملے۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' فلسطینی عوام کو مختلف نوعیت کی انسانی ہمدردی اور امدادی معاونت فراہم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے غیرمتزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے، جو ملک کی دیرینہ انسانی ہمدردی کی روایت، یکجہتی اور انسانی ذمہ داری کے اصولوں کا مظہر ہے۔