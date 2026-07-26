ابوظہبی، 26 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور برطانیہ کے وزیراعظم اینڈی برنہم کے درمیان ٹیلیفون پر رابطہ ہوا، جس میں دونوں ممالک کے درمیان دوطرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایسے اقدامات پر زور دیا جو دونوں ممالک کے باہمی مفادات کے حصول میں معاون ثابت ہوں۔
صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے اینڈی برنہم کو برطانیہ کا وزیراعظم مقرر ہونے پر مبارکباد پیش کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ اپنے ملک کو مزید ترقی اور خوشحالی کی جانب لے جانے میں کامیاب ہوں گے۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور برطانیہ کے دیرینہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اظہار کیا، تاکہ دونوں ممالک اور ان کی عوام کے لیے مزید ترقی، خوشحالی اور باہمی فوائد کو یقینی بنایا جا سکے۔
دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔