شیخ عبداللہ بن زاید اور عمان کے وزیر خارجہ کا مشرقِ وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلۂ خیال

ابوظہبی، 27 جولائی، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان اور سلطنتِ عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی نے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال، علاقائی پیش رفت اور خطے میں دیرپا امن و استحکام کے قیام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے متحدہ عرب امارات اور سلطنتِ عمان کے درمیان برادرانہ تعلقات کا بھی جائزہ لیا اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے امکانات پر گفتگو کی، تاکہ دونوں برادر ممالک اور ان کے عوام کے مشترکہ مفادات اور خوشحالی کو مزید تقویت دی جا سکے۔