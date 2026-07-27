عالمی دارالحکومتیں، 27 جولائی، 2026 (وام) -- پیر کو عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 4 فیصد سے زائد کمی ریکارڈ کی گئی، جس کے نتیجے میں برینٹ خام تیل کے فیوچرز 3.96 ڈالر، یا 4.1 فیصد گر کر جی ایم ٹی کے مطابق 0329 بجے 92.82 ڈالر فی بیرل پر آ گئے۔ کاروبار کے دوران برینٹ کی قیمت مختصر وقت کے لیے 90 ڈالر کی اہم سپورٹ سطح سے بھی نیچے چلی گئی۔
امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) کی قیمت بھی 4.02 ڈالر، یا 4.5 فیصد کمی کے ساتھ 85.29 ڈالر فی بیرل رہی۔
دونوں معاہدوں کی قیمتیں تقریباً ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں، جبکہ اس سے قبل مسلسل تین ہفتوں تک ان میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔