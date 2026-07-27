عالمی دارالحکومتیں، 27 جولائی، 2026 (وام) -- مشرقِ وسطیٰ میں کشیدگی میں عارضی کمی کے باعث تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد پیر کو عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
جی ایم ٹی کے مطابق 0421 بجے اسپاٹ گولڈ کی قیمت 0.9 فیصد اضافے کے ساتھ 4,087.79 ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ امریکی گولڈ فیوچرز 0.5 فیصد بڑھ کر 4,089.90 ڈالر فی اونس تک پہنچ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں بھی مثبت رجحان دیکھنے میں آیا۔ اسپاٹ چاندی کی قیمت 1.7 فیصد اضافے کے ساتھ 59.16 ڈالر فی اونس، پلاٹینم 1.5 فیصد بڑھ کر 1,612.04 ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم 1.6 فیصد اضافے کے بعد 1,263.73 ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔