عجمان میں پبلک بس سروس کے مسافروں کی تعداد پہلی ششماہی میں 7 فیصد بڑھ کر تقریباً 20 لاکھ ہو گئی

عجمان، 27 جولائی، 2026 (وام) -- عجمان میں 2026 کی پہلی ششماہی کے دوران پبلک بس سروس استعمال کرنے والے مسافروں کی تعداد سالانہ بنیاد پر 7 فیصد اضافے کے ساتھ 19 لاکھ 94 ہزار 228 تک پہنچ گئی، جو شہر میں عوامی نقل و حمل کی خدمات کی بڑھتی ہوئی مانگ کی عکاسی کرتی ہے۔
عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے مطابق، عجمان میں اس وقت پبلک بسوں کے سات اندرونی اور 10 بین الاماراتی روٹس فعال ہیں، جو شہریوں اور رہائشیوں کو شہر کے اندر اور دیگر امارات تک سفر کے لیے متنوع سفری سہولتیں فراہم کرتے ہیں۔
پبلک ٹرانسپورٹ اینڈ لائسنسنگ کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انجینئر سمیع علی الجلف نے کہا کہ یہ اعداد و شمار عجمان کے نقل و حمل کے نظام میں پبلک بس سروس کے اہم کردار کو ظاہر کرتے ہیں، جو محفوظ، قابلِ اعتماد اور معیاری سفری سہولتیں فراہم کر کے مسافروں کے سفر کے تجربے کو بہتر بنا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اتھارٹی عوامی ضروریات کے مطابق خدمات کے معیار اور آپریشنل استعداد میں مزید بہتری لاتے ہوئے پبلک بس سروس کی مسلسل ترقی کے لیے کام جاری رکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات ایک مربوط اور پائیدار ٹرانسپورٹ نظام کی تشکیل اور شہر میں معیارِ زندگی کو بہتر بنانے کی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔