متحدہ عرب امارات کی مقبوضہ مغربی کنارے میں مسجد نذرِ آتش کیے جانے کی شدید مذمت

ابوظہبی، 27 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے مقبوضہ مغربی کنارے کے دیہات پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ حالیہ حملے میں طولکرم میں ایک مسجد کو نذرِ آتش کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے اس اقدام کو اشتعال انگیز، مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی اور انتہا پسندی کا مظہر قرار دیا ہے۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں اسرائیلی آبادکاروں کی مسلسل جارحانہ کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی مکمل ذمہ داری ادا کرے، ان اقدامات کی واضح مذمت کرے اور ملوث افراد کو قانون کے کٹہرے میں لائے۔ وزارت نے زور دیا کہ اگر ان کارروائیوں کے خلاف مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو اسے خاموش تائید تصور کیا جائے گا، جس سے نفرت، نسل پرستی اور عدم استحکام کے دائرے کو مزید تقویت ملے گی۔
وزارت نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور پورے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھنے سے روکنے اور اسرائیل کی مسلسل خلاف ورزیوں کے خاتمے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔
وزارت خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ مشرقِ وسطیٰ میں جامع اور منصفانہ امن کے حصول کے لیے امن عمل کو آگے بڑھانے کی تمام علاقائی اور بین الاقوامی کوششوں کی حمایت کی جائے، جبکہ دو ریاستی حل کو نقصان پہنچانے والے غیرقانونی اقدامات کا بھی خاتمہ کیا جائے۔