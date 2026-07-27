دبئی، 27 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی ڈیجیٹل ادائیگیوں کی معروف کمپنی 'چیک آؤٹ ڈاٹ کام' نے پیر کے روز اعلان کیا کہ اسے متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کی جانب سے اسٹورڈ ویلیو فیسلٹیز (SVF) لائسنس کے لیے اصولی منظوری حاصل ہوگئی ہے۔
اس ریگولیٹری پیش رفت کے بعد کمپنی متحدہ عرب امارات میں اپنی موجودہ ادائیگی وصول کرنے کی خدمات کے ساتھ ایک ہی پلیٹ فارم پر کارڈ جاری کرنے کی سہولت بھی متعارف کرا سکے گی، جو بہتر کارکردگی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔
'چیک آؤٹ ڈاٹ کام' کے مربوط پلیٹ فارم کے ذریعے کاروباری ادارے ادائیگی وصول کرنے، کارڈ جاری کرنے اور کاروباری اکاؤنٹس کی سہولیات کو ایک دوسرے سے منسلک کر سکیں گے، جس سے وہ وصول شدہ رقوم سے براہِ راست کارڈز کو فنڈ کر سکیں گے۔ اس سے کارڈ پروگرامز کے لیے پیشگی رقوم مختص کرنے کی ضرورت ختم ہوگی، لیکویڈیٹی میں بہتری آئے گی اور کاروباری اداروں کو اپنے مالی وسائل پر زیادہ شفافیت اور بہتر کنٹرول حاصل ہوگا۔
اس موقع پر 'چیک آؤٹ ڈاٹ کام' کے مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ (مینا) کے جنرل منیجر ریمو جیووانی ابونڈانڈولو نے کہا کہ متحدہ عرب امارات مضبوط ڈیجیٹل اپنانے کی شرح اور مستقبل بین ضابطہ جاتی ماحول کی بدولت عالمی فِن ٹیک مرکز کے طور پر اپنی حیثیت مستحکم کر چکا ہے، جو کاروباری اداروں کو جدت اور ترقی کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت کمپنی کو متحدہ عرب امارات کے تاجروں کے لیے ایک جامع ادائیگیوں کا پلیٹ فارم فراہم کرنے کے مزید قریب لے آئی ہے، جہاں ادائیگی وصول کرنے اور کارڈ جاری کرنے کی سہولیات کو ایک ہی پلیٹ فارم پر یکجا کیا جائے گا۔
'چیک آؤٹ ڈاٹ کام' نے بتایا کہ مشرقِ وسطیٰ اور شمالی افریقہ کے خطے میں کمپنی کی مجموعی پروسیسنگ والیوم 2024 سے 2025 کے درمیان سال بہ سال بنیاد پر 62 فیصد بڑھا ہے۔
کمپنی کے مطابق یہ اعلان متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک کی فِن ٹیک حکمتِ عملی سے ہم آہنگ ہے اور ملک میں کاروباری اداروں کو اپنی عالمی ادائیگیوں کی مکمل خدمات فراہم کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت ہے۔