گھریلو ملازمین کی بھرتی کے قوانین کی خلاف ورزیاں، وزارتِ انسانی وسائل نے 42 دفاتر پر 135 جرمانے عائد کر دیے

دبئی، 27 جولائی، 2026 (وام) -- وزارتِ انسانی وسائل و ایمریٹائزیشن نے بتایا ہے کہ 2026 کی پہلی ششماہی کے دوران گھریلو ملازمین کی بھرتی سے متعلق وفاقی حکمنامہ قانون اور اس کے انتظامی ضوابط کی خلاف ورزی پر 42 لائسنس یافتہ بھرتی دفاتر پر مجموعی طور پر 135 جرمانے عائد کیے گئے۔
وزارت نے کہا کہ خلاف ورزیوں کے مرتکب دفاتر کے خلاف ضروری انتظامی اور مالی اقدامات بھی کیے گئے۔ یہ کارروائیاں گھریلو ملازمین کی بھرتی کے شعبے پر مؤثر نگرانی، منظور شدہ ضوابط پر عمل درآمد، تمام فریقوں کے حقوق کے تحفظ اور لائسنس یافتہ بھرتی دفاتر پر صارفین کے اعتماد کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں کا حصہ ہیں۔
وزارت کے مطابق سب سے زیادہ سامنے آنے والی خلاف ورزی یہ تھی کہ بعض دفاتر نے ضوابط میں مقررہ مدت کے اندر آجر کو بھرتی کی فیس مکمل یا جزوی طور پر واپس نہیں کی۔ اس نوعیت کی 106 خلاف ورزیاں اس وقت ریکارڈ کی گئیں جب آجروں نے گھریلو ملازمین کو دفاتر کے حوالے کیا یا ان کی غیرحاضری کی اطلاع دی۔
گھریلو ملازمین سے متعلق وفاقی حکمنامہ قانون کے انتظامی ضوابط کے مطابق، کسی گھریلو ملازم کی واپسی یا اس کی غیرحاضری کی اطلاع ملنے کے بعد بھرتی دفاتر دو ہفتوں کے اندر واجب الادا رقم واپس کرنے کے پابند ہیں۔
وزارت نے واضح کیا کہ بھرتی کی فیس کی واپسی سے متعلق ضوابط پر عمل درآمد آجروں کے حقوق کے تحفظ، معاہداتی تعلقات میں توازن برقرار رکھنے اور ایسے طرزِ عمل کی روک تھام کے لیے بنیادی اہمیت رکھتا ہے جو صارفین کے تجربے کو متاثر کرے یا مختلف فریقوں کے درمیان تنازعات کا باعث بنے۔
وزارت نے مزید 29 خلاف ورزیاں بھی ریکارڈ کیں، جن میں بعض بھرتی دفاتر نے گھریلو ملازمین کی بھرتی سے متعلق منظور شدہ شرائط اور طریقۂ کار پر عمل نہیں کیا۔ ان دفاتر کے خلاف بھی نافذ العمل ضوابط کے مطابق انتظامی سزائیں عائد کی گئیں ہیں۔
وزارت نے متحدہ عرب امارات بھر میں متعدد لائسنس یافتہ بھرتی دفاتر کی جانب سے ضوابط پر مؤثر عمل درآمد کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان دفاتر نے خدمات کے معیار اور شفافیت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا ہے۔ وزارت کے مطابق یہ دفاتر گھریلو ملازمین کی بھرتی کے نظام کی ترقی اور خدمات کے معیار کو بہتر بنانے میں اہم شراکت دار ہیں۔
متحدہ عرب امارات میں اس وقت گھریلو ملازمین کی بھرتی کے 138 لائسنس یافتہ اور فعال دفاتر کام کر رہے ہیں۔ وزارت نے بتایا کہ ان کی کارکردگی پر ایک مربوط نگرانی کے نظام کے ذریعے نظر رکھی جاتی ہے، جس میں معائنہ، مسلسل نگرانی اور جائزہ شامل ہے تاکہ ضوابط پر عمل درآمد کو فروغ دیا جا سکے، بہترین طریقۂ کار کی حوصلہ افزائی ہو اور خلاف ورزیوں کا بروقت تدارک کیا جا سکے۔
وزارت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ خلاف ورزیوں کے خلاف شفاف اور مؤثر کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ اس نے آجروں پر زور دیا کہ وہ بھرتی دفاتر سے متعلق شکایات یا کسی بھی منفی طرزِ عمل کی اطلاع وزارت کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یا لیبر کلیمز اینڈ ایڈوائزری سینٹر کے ٹول فری نمبر 80084 پر دیں۔
وزارت نے آجروں کو ہدایت کی کہ وہ صرف وزارت کی ویب سائٹ پر درج لائسنس یافتہ بھرتی دفاتر سے ہی رجوع کریں اور معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے منظور شدہ ضوابط اور طریقۂ کار کا ضرور جائزہ لیں۔