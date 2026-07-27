ابوظہبی، 27 جولائی، 2026 (وام) -- دنیا کی معروف سلیپ فائٹنگ تنظیم پاور سلیپ نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسلسل تیسرے سال ابوظہبی واپس آرہی ہے، جہاں 'پاور سلیپ 25'، مونسٹر انرجی کے اشتراک سے، 23 اکتوبر بروز جمعہ اسپیس42 ایرینا میں ابوظہبی شو ڈاؤن ویک کے سلسلے میں منعقد ہوگا۔
گزشتہ دو برسوں کے دوران پاور سلیپ نے غیرمعمولی مقبولیت حاصل کی ہے اور مقامی و بین الاقوامی شائقین کی بھرپور توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر سلیپ فائٹنگ کے کئی نمایاں کھلاڑی بھی متعارف کرائے ہیں۔
2025 اور 2024 میں اسپیس42 ایرینا میں منعقد ہونے والے پاور سلیپ کے دونوں مقابلوں کے تمام ٹکٹ فروخت ہو گئے تھے۔ ان ایونٹس سے متعلق تشہیری مہم اور کوریج کو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ڈیڑھ ارب سے زائد مرتبہ دیکھا گیا، جبکہ یوٹیوب پر براہِ راست نشریات کو ایک کروڑ سے زیادہ ویوز حاصل ہوئے۔ ان مقابلوں میں ایک ارب سے زائد مجموعی فالوورز رکھنے والے عالمی سوشل میڈیا انفلوئنسرز نے بھی شرکت کی۔
پاور سلیپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فرینک لامیسیلا نے کہا کہ وہ ہر سال ابوظہبی شو ڈاؤن ویک کے دوران اپنے سالانہ ایونٹ کے انعقاد کے منتظر رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابوظہبی شو ڈاؤن ویک عالمی سطح پر کمبیٹ اسپورٹس کا سب سے بڑا ہفتہ بن چکا ہے، جو پاور سلیپ کے لائیو ایونٹ اور دنیا بھر سے آنے والے بین الاقوامی سلیپ فائٹرز کو عالمی ناظرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے، جس سے اس کھیل کو ہر سال نئی بلندیوں تک پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔