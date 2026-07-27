حاکم فجیرہ کا چیمبر آف کامرس کو کاروباری برادری اور سرمایہ کاری کے فروغ میں کردار مزید مؤثر بنانے پر زور

فجیرہ، 27 جولائی، 2026 (وام) -- سپریم کونسل کے رکن اور فجیرہ کے حکمران عزت مآب شیخ حمد بن محمد الشرقی نے فجیرہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے کاروباری برادری کی معاونت اور شہر میں سرمایہ کاری کے ماحول کو مضبوط بنانے میں کردار کو سراہا ہے۔
یہ بات انہوں نے الرمیلہ محل میں فجیرہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے 16ویں بورڈ آف ڈائریکٹرز (2026 تا 2029) سے ملاقات کے دوران کہی۔ وفد کی قیادت بورڈ کے چیئرمین محمد احمد الیمحی نے کی۔
عزت مآب شیخ حمد بن محمد الشرقی نے بورڈ کے اراکین کو تقرری پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہیں چیمبر کی 16ویں مدت کے لیے کاروباری برادری کا اعتماد حاصل ہوا ہے، جو ان کی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔
انہوں نے بورڈ کے اراکین کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ چیمبر کی خدمات کو مزید بہتر بنایا جائے، کاروباری ماحول کی مسابقتی صلاحیت میں اضافہ کیا جائے اور معیاری سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی کوششیں تیز کی جائیں، تاکہ فجیرہ کی حیثیت ایک نمایاں اقتصادی اور سرمایہ کاری مرکز کے طور پر مزید مستحکم ہو۔
محمد احمد الیمحی نے پرتپاک استقبال اور مسلسل سرپرستی پر حاکم فجیرہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حمایت چیمبر کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنانے اور پائیدار، طویل المدتی اقتصادی ترقی کے اہداف کے حصول کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔