امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث سونے کی قیمتوں میں 0.7 فیصد کمی ریکارڈ

عالمی دارالحکومتیں، 28 جولائی، 2026 (وام) -- امریکی ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث منگل کو سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ سرمایہ کار شرح سود سے متعلق اشاروں کے لیے امریکی فیڈرل ریزرو کے آئندہ مانیٹری پالیسی فیصلے کے منتظر ہیں۔
جی ایم ٹی کے مطابق 0448 بجے اسپاٹ گولڈ 0.7 فیصد کمی کے ساتھ 4,045.89 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔ اس سے ایک روز قبل پیر کو سونے کی قیمت میں ایک فیصد تک اضافہ دیکھا گیا تھا۔
اگست میں ڈیلیوری کے لیے امریکی گولڈ فیوچر بھی 0.8 فیصد کمی کے ساتھ 4,046.20 ڈالر پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 2 فیصد کمی کے بعد 57.23 ڈالر فی اونس رہی، جبکہ پلاٹینم 0.9 فیصد گر کر 1,605.93 ڈالر اور پیلیڈیم 1.6 فیصد کمی کے ساتھ 1,270.97 ڈالر فی اونس پر آ گیا۔