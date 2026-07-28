اقوام متحدہ میں سڑکوں کی حفاظت سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس، متحدہ عرب امارات کا 2030 کے عالمی ہدف کی حمایت کا اعادہ

نیویارک، 28 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے وزارت داخلہ کی نمائندگی میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر، نیویارک میں منعقدہ سڑکوں کی حفاظت سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی۔
یہ اجلاس سڑکوں کی حفاظت کو فروغ دینے، سڑک استعمال کرنے والوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور ٹریفک حادثات کے نتیجے میں ہونے والی اموات اور زخمیوں کی تعداد میں کمی لانے کے لیے عالمی کوششوں کے تحت منعقد کیا گیا۔
اجلاس میں اپنے بیان میں متحدہ عرب امارات نے عالمی سطح پر سڑکوں کی حفاظت سے متعلق اقدامات کی حمایت اور 2030 تک ٹریفک حادثات میں ہونے والی اموات اور سنگین زخمیوں کی تعداد کو نصف کرنے کے بین الاقوامی ہدف کے حصول کے عزم کا اعادہ کیا۔
متحدہ عرب امارات نے اس شعبے میں اپنی نمایاں قومی کامیابیوں کو بھی اجاگر کرتے ہوئے بتایا کہ ملک میں 2011 سے 2025 کے دوران ٹریفک حادثات میں ہونے والی اموات میں 74 فیصد کمی آئی ہے۔ بیان کے مطابق یہ پیش رفت مؤثر طرز حکمرانی، جدید قانون سازی، اسمارٹ نگرانی، مصنوعی ذہانت پر مبنی مانیٹرنگ، بنیادی ڈھانچے کی مسلسل ترقی اور ملک گیر آگاہی مہمات پر مشتمل جامع روڈ سیفٹی نظام کے باعث ممکن ہوئی۔
متحدہ عرب امارات نے عالمی سطح پر سڑکوں کی حفاظت کے فروغ کے لیے اپنے تعاون کے عزم کا بھی اعادہ کیا اور اس شعبے میں اپنے کامیاب تجربات اور بہترین عملی نمونوں کا تبادلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسمارٹ ٹرانسپورٹ نظام، ٹریفک انجینیئرنگ، ڈرائیوروں کی تربیت اور عوامی تحفظ کے شعبوں میں بین الاقوامی تعاون کو مزید فروغ دینے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیا۔