امارات کے صدر اور یونان کے وزیراعظم کا ٹیلیفونک رابطہ، جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ پر اتفاق

ابوظہبی، 28 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور جمہوریہ یونان کے وزیراعظم کیریاکوس میتسوتاکس نے آج ٹیلیفون پر بات چیت کے دوران دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کے تحت بالخصوص معیشت، ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، قابلِ تجدید توانائی اور دیگر ترجیحی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنایا جائے گا تاکہ دونوں ممالک اور ان کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور مشترکہ مفادات کو فروغ مل سکے۔
گفتگو کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور خطے میں سلامتی، استحکام اور امن کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا، تاکہ خطے کے تمام عوام کے مفاد میں پائیدار امن و استحکام کو تقویت دی جا سکے۔