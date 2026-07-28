لندن، 28 جولائی، 2026 (وام) -- نیشنل میڈیا اتھارٹی کے چیئرمین عبداللہ بن محمد بن بطی الحامد نے لندن میں میٹا کے افریقہ، مشرقِ وسطیٰ اور ترکیہ کے لیے نائب صدر برائے پبلک پالیسی کوجو بوکی سے ملاقات کی، جس میں متحدہ عرب امارات اور میٹا کے درمیان ڈیجیٹل گورننس اور محفوظ ڈیجیٹل مواد کے شعبوں میں اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔
یہ ملاقات نیشنل میڈیا اتھارٹی کی ان کوششوں کا حصہ تھی جن کا مقصد دنیا کے نمایاں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینا اور ایسا محفوظ، جدید اور ذمہ دار ڈیجیٹل میڈیا ماحول تشکیل دینا ہے جو میڈیا کے شعبے میں تیزی سے آنے والی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہو۔
دونوں فریقوں نے متعدد اہم امور، جن میں ڈیجیٹل پالیسیاں، پلیٹ فارمز کی گورننس، ذمہ دارانہ مصنوعی ذہانت اور گمراہ کن معلومات کا تدارک شامل ہے، پر تبادلۂ خیال کیا۔ اس کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا کے ماحول کو بہتر بنانے، مواد پر اعتماد میں اضافہ کرنے اور شعبے میں جدت کو فروغ دینے کے لیے مشترکہ اقدامات شروع کرنے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔
فریقین نے ڈیجیٹل میڈیا کے شعبے کی معاونت، میٹا کی جدید ٹیکنالوجیز اور حل سے استفادہ کرنے، اور متحدہ عرب امارات کے اس وژن کو آگے بڑھانے پر بھی بات چیت کی جس کا مقصد جدت پر مبنی عالمی معیار کا میڈیا ماڈل تشکیل دینا، تخلیقی معیشت کی مسابقتی صلاحیت کو بڑھانا اور میڈیا و ڈیجیٹل صنعتوں میں نئی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کرنا ہے۔
اس موقع پر عبداللہ بن محمد بن بطی الحامد نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کا میڈیا وژن اس یقین پر مبنی ہے کہ میڈیا معاشی ترقی کا ایک اہم محرک، تخلیقی معیشت کا بنیادی ستون، اعتماد سازی، نیشنل شناخت کے فروغ اور ملک کی عالمی مسابقت بڑھانے کا مؤثر ذریعہ بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اماراتی قیادت نے جدت، لچکدار قانون سازی اور عالمی شراکت داریوں کے امتزاج پر مبنی ایک جدید ماڈل تشکیل دیا ہے جو مستقبل کے میڈیا کی سمت متعین کر رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جدید قانون سازی، مضبوط ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور سازگار کاروباری ماحول کی بدولت متحدہ عرب امارات میڈیا، ٹیکنالوجی اور تخلیقی صنعتوں میں سرمایہ کاری کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پر اپنی پوزیشن مزید مستحکم کر رہا ہے۔ اس سے بین الاقوامی کمپنیوں کو علاقائی اور عالمی منڈیوں تک رسائی کے بہتر مواقع مل رہے ہیں اور تخلیقی معیشت کا پائیدار ترقی میں کردار مزید بڑھ رہا ہے۔
الحامد نے کہا کہ میٹا کے ساتھ تعاون ان اسٹریٹجک شراکت داریوں کی ایک نمایاں مثال ہے جنہیں متحدہ عرب امارات عالمی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ساتھ فروغ دینا چاہتا ہے۔ ان شراکت داریوں سے ڈیجیٹل پالیسیوں کی ترقی، مصنوعی ذہانت کے ذمہ دارانہ استعمال کے فروغ، زیادہ قابلِ اعتماد اور جدید میڈیا ماحول کی تشکیل، نیشنل صلاحیتوں میں سرمایہ کاری اور علم و تجربات کے تبادلے میں مدد ملے گی، جس سے مستقبل کے میڈیا کی تشکیل اور اس اہم شعبے میں متحدہ عرب امارات کی عالمی قیادت مزید مضبوط ہوگی۔
ملاقات کے اختتام پر میٹا کی ٹیم نے نیشنل میڈیا اتھارٹی کے چیئرمین کو کمپنی کی جدید اختراع "اورین" (Orion) آگمینٹڈ ریئلٹی چشموں کا عملی مظاہرہ پیش کیا، جن میں آگمینٹڈ ریئلٹی اور مصنوعی ذہانت کی جدید ٹیکنالوجیز کو یکجا کیا گیا ہے۔
انہیں ان چشموں کی جدید صلاحیتوں، انٹرایکٹو تجربات کی فراہمی، ڈیجیٹل مواد کی تخلیق، ابلاغ اور میڈیا کے طریقۂ کار کو بہتر بنانے اور تخلیقی و میڈیا شعبوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کو وسعت دینے کے امکانات سے بھی آگاہ کیا گیا۔
ملاقات میں نیشنل میڈیا اتھارٹی کے شعبۂ میڈیا اسٹریٹجی و پالیسی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر میثہ ماجد السویدی، میٹا کے عالمی پالیسی ڈویلپمنٹ کے کور پالیسی شعبے کے اے آئی ایتھسسٹ اور لیڈ محمد ابو شقرہ، اور افریقہ، مشرقِ وسطیٰ اور ترکیہ کے لیے سیفٹی پالیسی لیڈ سلویا موسالاگانی بھی شریک تھیں۔