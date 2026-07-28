ابوظہبی، 28 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان نے آج عجمان کے ولی عہد عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے مجلس میں موجود شیوخ، معزز شخصیات اور مہمانوں سے خیرسگالی کا اظہار کرتے ہوئے خوشگوار گفتگو کی۔
اس موقع پر مختلف قومی امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ متحدہ عرب امارات کی عوام کی فلاح و بہبود ملک کے ترقیاتی وژن کا بنیادی محور ہے۔
ملاقات میں ابوظہبی کے ولی عہد عزت مآب شیخ خالد بن محمد بن زاید النہیان، نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل عزت مآب شیخ سیف بن زاید النہیان، خصوصی امور کے لیے صدارتی دیوان کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، عزت مآب شیخ زاید بن محمد بن زاید النہیان، رواداری اور بقائے باہمی کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، متعدد شیوخ، اعلیٰ حکام، شہری اور مہمان بھی موجود تھے۔