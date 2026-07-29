امریکی فیڈرل ریزرو پالیسی فیصلے سے قبل سونے کی قیمتوں میں معمولی تبدیلی

عالمی دارالحکومتیں، 29 جولائی، 2026 (وام) -- سرمایہ کاروں کی نظریں امریکی فیڈرل ریزرو کے مانیٹری پالیسی فیصلے اور فیڈ کے چیئرمین کیون وارش کے مہنگائی اور شرح سود سے متعلق ممکنہ اشاروں پر مرکوز رہیں، جس کے باعث بدھ کو سونے کی قیمتوں میں زیادہ تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔
جی ایم ٹی کے مطابق 0448 بجے اسپاٹ گولڈ تقریباً مستحکم رہتے ہوئے 4,024.54 امریکی ڈالر فی اونس پر ٹریڈ کر رہا تھا، جبکہ اگست میں ڈیلیوری کے لیے امریکی گولڈ فیوچر 0.4 فیصد کمی کے ساتھ 4,023.30 امریکی ڈالر پر آ گئے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 0.5 فیصد اضافے کے ساتھ 57.41 امریکی ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پلاٹینم 0.9 فیصد کمی کے بعد 1,590.24 امریکی ڈالر اور پیلیڈیم 1.1 فیصد گر کر 1,255.50 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گیا۔