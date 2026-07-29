سنگاپور، 29 جولائی، 2026 (وام) -- امریکی خام تیل کے ذخائر میں کمی کے بعد بدھ کو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 3 امریکی ڈالر فی بیرل سے زائد اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
جی ایم ٹی کے مطابق 0300 بجے برینٹ خام تیل کے فیوچر معاہدوں کی قیمت 3.30 امریکی ڈالر یا 3.9 فیصد اضافے کے ساتھ 87.39 امریکی ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی۔
اسی طرح امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت 3.05 امریکی ڈالر یا 3.8 فیصد بڑھ کر 82.31 امریکی ڈالر فی بیرل ہو گئی۔
امریکن پیٹرولیم انسٹی ٹیوٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 24 جولائی کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران امریکا میں خام تیل کے ذخائر میں تقریباً 33 لاکھ بیرل کی کمی ریکارڈ کی گئی۔