انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن کے منصوبوں کی مالیت پہلی ششماہی میں 353 ملین درہم سے تجاوز کر گئی

عجمان، 29 جولائی، 2026 (وام) -- انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ 2026 کی پہلی ششماہی کے دوران اس کے انسانی ہمدردی اور فلاحی منصوبوں کی مجموعی مالیت 353 ملین درہم سے تجاوز کر گئی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 15 فیصد زیادہ ہے۔
تنظیم کے مطابق متحدہ عرب امارات اور بیرون ملک نافذ کیے گئے منصوبوں میں صحت، تعلیم، پانی کی فراہمی، غذائی امداد، انسانی ہمدردی کی امداد اور فلاحی تعمیراتی منصوبے شامل تھے، جن میں مساجد، حفظِ قرآن کے مراکز اور رہائشی بستیاں بھی شامل ہیں۔
اعداد و شمار کے مطابق خیراتی سرمایہ کاری کی مالیت 14 ملین درہم رہی، جبکہ عینی عطیات کی مالیت 27 ملین درہم سے تجاوز کر گئی۔ صحت کے منصوبوں پر 38 ملین درہم اور خیراتی کمپلیکسز کے منصوبوں پر 63 ملین درہم خرچ کیے گئے۔
تعلیمی منصوبوں کی مالیت 71 ملین درہم رہی، جبکہ یتیموں اور ضرورت مند خاندانوں کی معاونت کے منصوبوں پر 64 ملین درہم خرچ کیے گئے۔ موسمی امدادی مہمات اور غذائی امداد کے لیے 30 ملین درہم مختص کیے گئے، جبکہ مساجد کی تعمیر کے منصوبوں پر 24 ملین درہم اور پانی سے متعلق منصوبوں پر 22 ملین درہم خرچ کیے گئے۔
بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین شیخ ڈاکٹر محمد بن عبداللہ النعیمی نے کہا کہ تنظیم سپریم کونسل کے رکن اور عجمان کے حکمران عزت مآب شیخ حمید بن راشد النعیمی کی ہدایات اور سرپرستی، نیز عجمان کے ولی عہد اور عجمان ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی کی نگرانی میں اپنا انسانی ہمدردی کا مشن جاری رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے کہا کہ عطیہ دہندگان کے مسلسل اعتماد نے تنظیم کے اس عزم کو مزید مضبوط کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور تنازعات یا انسانی بحرانوں سے متاثرہ ممالک میں ضرورت مند افراد کی مدد کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تنظیم کی خدمات کی حقیقی قدر اس کے براہِ راست انسانی اثرات میں مضمر ہے۔
تنظیم کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر خالد عبدالوہاب الخجہ کے مطابق ادارہ اپنی انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں کے دائرہ کار کو وسیع کرنے اور زیادہ سے زیادہ مستحق افراد تک پہنچنے کے لیے سرکاری اداروں، نجی شعبے اور انفرادی عطیہ دہندگان کے ساتھ شراکت داری کو مزید فروغ دے رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تنظیم اپنی آئندہ منصوبہ بندی پر بھی عمل جاری رکھے گی، جس میں متحدہ عرب امارات کے اندر فلاحی منصوبوں میں سرمایہ کاری پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ بیرون ملک ضرورت مند کمیونٹیز کی معاونت کا سلسلہ بھی برقرار رکھا جائے گا۔