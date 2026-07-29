العریش، 29 جولائی، 2026 (وام) -- مصر کے شہر العریش میں قائم متحدہ عرب امارات کے فلوٹنگ اسپتال نے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت شروع کیے گئے 'اسٹیپ آف ہوپ' پروگرام کے ذریعے اب تک 51 فلسطینی اعضا سے محروم افراد کو مصنوعی اعضا فراہم کیے ہیں۔ یہ اقدام فلسطینی عوام کو طبی اور بحالی کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے مسلسل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔
'اسٹیپ آف ہوپ' پروگرام کا مقصد اعضا سے محروم افراد کی بحالی کے لیے ایک جامع طبی اور بحالی نظام فراہم کرنا ہے، جس میں طبی معائنہ، مصنوعی اعضا کی تیاری اور تنصیب، فزیوتھراپی، نقل و حرکت کی بحالی اور مسلسل طبی نگرانی شامل ہے، تاکہ مریض مصنوعی اعضا کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکیں، دوبارہ چلنے پھرنے کے قابل بنیں اور معمول کی زندگی کی طرف واپس لوٹ سکیں۔
پروگرام بدستور جاری ہے، جبکہ ماہر طبی ٹیمیں ہر مریض کی کیفیت کے مطابق انفرادی فزیوتھراپی اور بحالی کے منصوبوں پر عمل درآمد کر رہی ہیں تاکہ علاج کے نتائج کو بہتر بنایا جا سکے اور مریضوں کی صحت یابی کے عمل کو تیز کیا جا سکے۔
'اسٹیپ آف ہوپ' پروگرام کو متحدہ عرب امارات کی متعدد انسانی ہمدردی کی تنظیموں کی معاونت حاصل ہے، جن میں انٹرنیشنل چیریٹی آرگنائزیشن، شارجہ چیریٹی انٹرنیشنل، دی بگ ہارٹ فاؤنڈیشن اور دار البر سوسائٹی شامل ہیں۔ یہ تعاون فلسطینی عوام کی مدد اور ان کی مشکلات میں کمی لانے کے لیے متحدہ عرب امارات کی انسانی ہمدردی کی کوششوں اور شراکت داری کے فروغ کی عکاسی کرتا ہے۔
متحدہ عرب امارات کا فلوٹنگ اسپتال جدید سہولیات اور ماہر طبی عملے کے ذریعے خصوصی طبی اور بحالی کی خدمات کی فراہمی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، جو جامع علاج اور بحالی کے ایسے پروگرام فراہم کر رہا ہے جن سے مریضوں کے معیارِ زندگی میں بہتری آتی ہے اور انہیں دوبارہ معاشرے کا فعال حصہ بننے میں مدد ملتی ہے۔
'اسٹیپ آف ہوپ' پروگرام آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کے انسانی ہمدردی کے اقدامات کا حصہ ہے، جس کا مقصد خصوصی طبی نگہداشت کی فراہمی، بحالی کی خدمات میں توسیع اور غزہ کی پٹی میں جاری بحران کے انسانی اثرات کو کم کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔