عجمان، 29 جولائی، 2026 (وام) -- عجمان کے ولی عہد اور ایگزیکٹو کونسل کے چیئرمین عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی نے امیری دیوان میں اپنے دفتر میں متحدہ عرب امارات میں جمہوریہ انڈونیشیا کے سفیر جودھا نوگراہا سے ملاقات کی۔
عزت مآب شیخ عمار بن حمید النعیمی نے سفیر کا خیرمقدم کیا، جبکہ ملاقات کے دوران دونوں جانب سے مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ فریقین نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر بھی خیالات کا تبادلہ کیا۔
اس موقع پر جودھا نوگراہا نے ولی عہد عجمان سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات اور انڈونیشیا کے درمیان مضبوط دوطرفہ تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ بالعموم متحدہ عرب امارات اور بالخصوص عجمان مختلف شعبوں میں نمایاں ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔
ملاقات میں شیخ محمد بن عمار بن حمید النعیمی اور متعدد اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔