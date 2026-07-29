ابوظہبی، 29 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے مرکزی بینک نے اوور نائٹ ڈپازٹ فیسلٹی پر لاگو بنیادی شرحِ سود کو 3.65 فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ فیصلہ امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے ریزرو بیلنسز پر شرحِ سود کو برقرار رکھنے کے اعلان کے بعد کیا گیا۔
مرکزی بینک نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کے تمام مستقل قرضہ جاتی سہولتوں کے تحت قلیل مدتی رقوم حاصل کرنے پر لاگو شرحِ سود بنیادی شرحِ سود سے 50 بیسس پوائنٹس زیادہ برقرار رکھی جائے گی۔
مرکزی بینک کے مطابق بنیادی شرحِ سود، جو امریکی فیڈرل ریزرو کی IORB شرح سے منسلک ہے، ملک کی مانیٹری پالیسی کی عمومی سمت کی نشاندہی کرتی ہے اور متحدہ عرب امارات کی منی مارکیٹ میں اوور نائٹ شرحِ سود کے لیے مؤثر کم از کم سطح فراہم کرتی ہے۔