صدرِ امارات اور سلوواکیہ کے وزیراعظم کے درمیان دوطرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلۂ خیال

براٹیسلاوا، 29 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور سلوواکیہ کے وزیراعظم رابرٹ فیکو نے آج دوطرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے امکانات پر تبادلۂ خیال کیا، بالخصوص معیشت، ترقی، قابلِ تجدید توانائی اور جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں، تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کو فروغ دیا جا سکے۔
براٹیسلاوا میں ہونے والی اس ملاقات، جو صدرِ امارات کے سلوواکیہ کے ورکنگ دورے کے موقع پر منعقد ہوئی، میں دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور دونوں ممالک اور ان کی عوام کے مفاد میں طویل المدتی اقتصادی اور ترقیاتی شراکت داریوں کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔
صدر عزت مآب اور وزیراعظم رابرٹ فیکو نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور، خصوصاً مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال، پر بھی تبادلۂ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں سلامتی اور استحکام کی بنیادوں کو مضبوط بنانے اور وسیع تر خطے کے مفاد میں پائیدار امن کے قیام کے لیے جاری کوششوں کو آگے بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔
ملاقات میں خصوصی امور کے لیے صدارتی دیوان کے نائب چیئرمین عزت مآب شیخ حمدان بن محمد بن زاید النہیان، متحدہ عرب امارات کے صدر کے مشیر عزت مآب شیخ محمد بن حمد بن طحنون النہیان، متحدہ عرب امارات کے متعدد وزراء اور اعلیٰ حکام کے علاوہ سلوواکیہ کے بھی کئی وزراء اور اعلیٰ عہدیدار شریک تھے۔
ورکنگ دورے کے اختتام پر صدرِ امارات سلوواکیہ سے روانہ ہوگئے، جہاں وزیراعظم رابرٹ فیکو اور سلوواکیہ کے متعدد اعلیٰ حکام نے ہوائی اڈے پر انہیں الوداع کیا۔