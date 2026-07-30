عالمی دارالحکومتیں، 30 جولائی، 2026 (وام) -- بدھ کو نمایاں اضافے کے بعد جمعرات کو عالمی منڈی میں سونے کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
جی ایم ٹی کے مطابق 0245 بجے اسپاٹ گولڈ 0.3 فیصد اضافے کے ساتھ 4,076.29 امریکی ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔ ایک روز قبل بدھ کو سونے کی قیمت میں 2 فیصد تک اضافہ دیکھا گیا تھا۔
اگست میں ڈیلیوری کے لیے امریکی گولڈ فیوچر 1 فیصد اضافے کے ساتھ 4,073.60 امریکی ڈالر پر ٹریڈ کرتے رہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 0.4 فیصد بڑھ کر 57.86 امریکی ڈالر فی اونس ہو گئی، جبکہ پیلیڈیم 1.5 فیصد اضافے کے ساتھ 1,264.49 امریکی ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔ اس کے برعکس پلاٹینم 0.6 فیصد کمی کے بعد 1,602.34 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گیا۔