ابوظہبی، 31 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے برادر عرب جمہوریہ مصر کی دمیاط بندرگاہ پر دو بحری جہازوں کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ حملہ بین الاقوامی بحری جہاز رانی کے امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور بندرگاہوں اور اہم آبی گزرگاہوں کے امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی ایک خطرناک کوشش ہے، جو علاقائی اور عالمی سلامتی و استحکام کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے۔
وزارت نے عرب جمہوریہ مصر کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے ملک کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اظہار کیا ہے۔