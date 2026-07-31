ماہانہ بنیاد پر پانچ ماہ میں پہلی بار سونے کی قیمتوں میں اضافے کا امکان

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ماہانہ بنیاد پر پانچ ماہ میں پہلی بار سونے کی قیمتوں میں اضافے کا امکان

عالمی دارالحکومتیں، 31 جولائی، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں جمعہ کو اسپاٹ سونے کی قیمت میں معمولی کمی دیکھی گئی، تاہم سونا پانچ ماہ میں پہلی مرتبہ ماہانہ بنیاد پر اضافے کی جانب گامزن ہے۔

جی ایم ٹی کے مطابق 01:07 بجے اسپاٹ گولڈ 0.2 فیصد کمی کے ساتھ 4,096.29 امریکی ڈالر فی اونس پر ٹریڈ کر رہا تھا، جبکہ ہفتہ وار بنیاد پر اس کی قیمت میں 1.1 فیصد اضافے کا امکان ہے۔

اگست میں ڈیلیوری کے لیے امریکی گولڈ فیوچر 0.1 فیصد بڑھ کر 4,094.10 امریکی ڈالر پر پہنچ گئے۔

دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی کی قیمت 58.98 امریکی ڈالر فی اونس پر مستحکم رہی، جبکہ پلاٹینم 1.3 فیصد کمی کے ساتھ 1,638.97 امریکی ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم 0.2 فیصد کمی کے بعد 1,301.94 امریکی ڈالر فی اونس پر آ گیا۔