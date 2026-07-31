ابوظہبی، 31 جولائی، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان اور شام کے صدر احمد الشرع نے ٹیلیفون پر گفتگو کے دوران دونوں برادر ممالک کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا، تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات اور عوام کی خوشحالی کو تقویت دی جا سکے۔
دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور باہمی مفادات کے حصول کے لیے مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔
گفتگو کے دوران باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور، خصوصاً مشرقِ وسطیٰ کی تازہ صورتحال، پر بھی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی تمام عوام کے مفاد میں سلامتی، استحکام اور امن کی بنیادوں کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جاری کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔