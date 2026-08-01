ابوظہبی، یکم اگست، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات نے ایران کی جانب سے برادر ملک ریاست کویت کو ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنانے والے معاندانہ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔
وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ معاندانہ حملہ کویت کی خودمختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اس کی سلامتی و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
وزارت نے ریاست کویت کے ساتھ متحدہ عرب امارات کی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا ہے۔