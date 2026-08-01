ابوظہبی، یکم اگست، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے صدر عزت مآب شیخ محمد بن زاید النہیان کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلینسکی کا ٹیلیفون موصول ہوا، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے (سیپا) کے تحت مختلف شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلۂ خیال کیا، تاکہ مشترکہ مفادات کو آگے بڑھایا جا سکے۔
دونوں رہنماؤں نے یوکرین بحران کی تازہ ترین صورتحال اور اس کے انسانی ہمدردی سے متعلق اثرات کا بھی جائزہ لیا۔
صدر زیلینسکی نے روسی فیڈریشن اور یوکرین کے درمیان قیدیوں کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات کی مسلسل سفارتی کوششوں اور بحران کے انسانی پہلوؤں پر اس کی مستقل توجہ پر صدرِ امارات کا شکریہ ادا کیا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ دنیا بھر کے عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے علاقائی اور عالمی امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کی کوششوں کو مزید تیز کرنا ضروری ہے۔