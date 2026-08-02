ابوظہبی، 2 اگست، 2026 (وام) -- نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ عزت مآب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان کو برادر ملک ریاست کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح کا ٹیلیفون موصول ہوا۔
گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال اور مشرقِ وسطیٰ میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تبادلۂ خیال کیا۔
دونوں وزرائے خارجہ نے متحدہ عرب امارات اور کویت کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات، مشترکہ تعاون کے مختلف شعبوں اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں کا بھی جائزہ لیا، تاکہ دونوں ممالک اور ان کی عوام کی خوشحالی اور فلاح و بہبود کو مزید تقویت دی جا سکے۔