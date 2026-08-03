عالمی دارالحکومتیں، 3 اگست، 2026 (وام) -- عالمی منڈی میں پیر کو سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر نئے حملوں کو فوری معاہدے کی امید میں مؤخر کرنے کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی، جس سے مہنگائی اور شرحِ سود میں اضافے سے متعلق خدشات میں جزوی کمی آئی۔
جی ایم ٹی کے مطابق 04:37 بجے اسپاٹ گولڈ 0.7 فیصد اضافے کے ساتھ 4,068.54 امریکی ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔
اگست میں ڈیلیوری کے لیے امریکی گولڈ فیوچر 0.9 فیصد بڑھ کر 4,066.60 امریکی ڈالر پر ٹریڈ کرتے رہے۔
دیگر قیمتی دھاتوں میں اسپاٹ چاندی 1.4 فیصد اضافے کے ساتھ 58.46 امریکی ڈالر فی اونس، پلاٹینم 0.5 فیصد بڑھ کر 1,650.63 امریکی ڈالر فی اونس اور پیلیڈیم 1.6 فیصد اضافے کے بعد 1,293.50 امریکی ڈالر فی اونس پر پہنچ گیا۔