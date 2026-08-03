ابوظہبی، 3 اگست، 2026 (وام) -- قومی مرکز موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ آج سے جمعے تک متحدہ عرب امارات کے مشرقی اور جنوبی علاقوں کے بعض حصوں میں، بالخصوص دوپہر کے اوقات میں، مقامی سطح پر گرج چمک والے بادل بننے اور مختلف شدت کی بارش ہونے کا امکان ہے۔
مرکز کے مطابق یہ موسمی صورت حالانٹر ٹراپیکل کنورجینس زون کے شمال کی جانب پھیلاؤ، مشرق سے بالائی فضائی ٹرف، جنوب سے کم دباؤ کے سطح نظام اور بحیرۂ عمان سے آنے والی مرطوب ہواؤں کے باعث پیدا ہو رہی ہے۔ بلند درجۂ حرارت اور مشرقی پہاڑی علاقوں کا اثر بھی ان موسمی حالات کو تقویت دے رہا ہے۔
ہوائیں جنوب مشرقی سے شمال مشرقی سمت کی رہیں گی، جو معتدل رفتار سے چلیں گی، تاہم گرج چمک والے بادل بننے کے دوران ان کی رفتار تیز اور بعض اوقات شدید ہو سکتی ہے۔ گرد و غبار اور ریت اڑنے سے افقی حدِ نگاہ میں کمی آنے کا بھی امکان ہے۔
عرب خلیج اور بحیرۂ عمان میں سمندر کی حالت ہلکی سے معتدل رہنے کی توقع ہے۔