غزہ، 3 اگست، 2026 (وام) -- متحدہ عرب امارات کے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت رواں ہفتے پانچ امدادی قافلے غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے، جن کے ذریعے 74 ٹرکوں پر مشتمل 1,056 ٹن انسانی امدادی سامان فلسطینی عوام تک پہنچایا گیا۔
امدادی قافلوں میں غذائی اشیاء، رہائشی پناہ گاہوں کا سامان اور طبی امداد شامل تھی، جس کا مقصد غزہ میں متاثرہ افراد کی بنیادی ضروریات پوری کرنا اور انسانی ہمدردی کی امدادی کارروائیوں کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' کی ٹیم مصر کے شہر العریش میں قائم متحدہ عرب امارات کے انسانی امداد کے لاجسٹکس مرکز کے ذریعے امدادی قافلوں کی تیاری کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ مرکز ایک مربوط آپریشنل نظام کے تحت امدادی سامان کی تیز رفتار تیاری، درجہ بندی اور ترسیل کو یقینی بناتا ہے، تاکہ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد کی مسلسل فراہمی اور مستحقین تک بروقت رسائی برقرار رکھی جا سکے۔
یہ امدادی قافلے آپریشن 'الفارس الشهم 3' کے تحت متحدہ عرب امارات کی وسیع تر انسانی ہمدردی کی کوششوں کا حصہ ہیں، جن کے ذریعے باقاعدگی سے امدادی سامان غزہ بھیجا جا رہا ہے تاکہ فلسطینی عوام کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے اور ان کی فوری انسانی ضروریات پوری کی جا سکیں۔
آپریشن 'الفارس الشهم 3' فلسطینی عوام کے لیے انسانی اور امدادی معاونت فراہم کرنے کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کے دیرینہ انسانی ہمدردی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔