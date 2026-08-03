دبئی، 3 اگست 2026 (وام)۔۔ دبئی کی روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی (آر ٹی اے) نے کہا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا اور تجدید کے لیے بصری معائنے کی خدمات میں 2026 کی پہلی ششماہی کے دوران نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
اس عرصے میں 100 نئے مراکز شامل کیے گئے، جس کے بعد شہر بھر میں منظور شدہ مراکز کی تعداد 30 فیصد اضافے سے 434 ہوگئی۔
سال 2025 کے دوران تمام مراکز میں بصری معائنے کے مجموعی طور پر 940,728 ٹیسٹ کیے گئے، جن کے نتائج الیکٹرانک طریقے سے جمع کرائے گئے۔ رواں سال کی پہلی ششماہی میں یہ تعداد 854,213 رہی۔
آر ٹی اے کے مطابق ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا اور تجدید کے لیے ضروری بصری معائنہ اعلیٰ درجے کی درستگی اور کارکردگی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نتائج ایک مربوط الیکٹرانک نظام کے ذریعے براہِ راست آر ٹی اے کے نظام میں منتقل کیے جاتے ہیں، جس سے صارفین کے وقت اور محنت کی بچت ہوتی ہے۔ معائنے میں اوسطاً صرف 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔
صارفین بصری معائنہ کرانے کے لیے آر ٹی اے سے منظور شدہ کسی بھی آپٹیکل مرکز یا امراض چشم کے کلینک سے رجوع کرسکتے ہیں۔ یہ مراکز منظور شدہ معیار کے مطابق جدید ٹیکنالوجی اور بصارت سے متعلق سہولیات سے لیس ہیں، جہاں اہل طبی ماہرین خدمات فراہم کرتے ہیں۔