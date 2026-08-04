عالمی دارالحکومتوں، 4 اگست 2026 (وام)۔۔ عالمی منڈی میں منگل کو تیل کی قیمتیں گزشتہ کاروباری سیشن کی شدید گراوٹ سے سنبھلتے ہوئے ایک فیصد بڑھ گئیں۔
عالمی معیاری وقت کے مطابق صبح 3 بج کر 55 منٹ تک برینٹ خام تیل کے قریب ترین مدت کے سودے 1.12 ڈالر یا 1.3 فیصد اضافے سے 84.89 ڈالر فی بیرل ہوگئے۔ گزشتہ سیشن میں برینٹ کی قیمت 7 فیصد گر کر تین ہفتوں کی کم ترین سطح پر آگئی تھی۔
امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت 77 سینٹ یا ایک فیصد بڑھ کر 81.11 ڈالر فی بیرل ہوگئی۔ گزشتہ سیشن میں اس کی قیمت 5 فیصد سے زیادہ کمی کے بعد تقریباً ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آگئی تھی۔