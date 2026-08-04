ممباسا، کینیا، 4 اگست 2026 (وام)۔۔ ڈی پی ورلڈ نے کینیا میں اپنی سرمایہ کاری کو وسعت دیتے ہوئے 222 ہیکٹر رقبے پر ممباسا انڈسٹریل پارک قائم کرنے کے لیے کینیا کے سرمایہ کاری اور ترقیاتی گروپ گلف کیپ افریقہ کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔
خصوصی اقتصادی زون کی حیثیت سے قائم کیا جانے والا یہ صنعتی پارک کینیا کو علاقائی تجارت اور لاجسٹکس کے اہم مرکز کے طور پر مستحکم کرے گا۔ منصوبے کا مقصد مشرقی افریقہ میں جدید صنعتی اور لاجسٹک بنیادی ڈھانچے کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنا بھی ہے۔
گلف کیپ افریقہ کینیا میں قائم سرمایہ کاری اور ترقیاتی گروپ ہے، جس کی بنیاد سلیمان شہبال نے رکھی تھی۔
منصوبہ مختلف مراحل میں مکمل کیا جائے گا۔ صنعتی پارک ممباسا بندرگاہ سے 20 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر قائم ہوگا، جس سے کاروباری اداروں کو علاقائی اور عالمی منڈیوں تک مؤثر رسائی حاصل ہوگی۔ منصوبے کا پہلا مرحلہ 40 ہیکٹر رقبے پر مشتمل ہوگا۔
ڈی پی ورلڈ کے گروپ چیف ایگزیکٹو آفیسر یوراج نارائن نے کہا کہ کینیا کمپنی کے لیے ایک اہم منڈی اور مشرقی افریقہ میں تجارت کا کلیدی راستہ ہے۔ ممباسا انڈسٹریل پارک کی تعمیر بندرگاہوں، لاجسٹکس اور صنعتی نظام کو باہم مربوط کرنے والے تجارتی بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے لیے ڈی پی ورلڈ کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ کاروباری اداروں کو پیداوار، مصنوعات کی تقسیم اور عالمی منڈیوں تک زیادہ مؤثر رسائی کے لیے سازگار ماحول فراہم کرکے تجارت، سرمایہ کاری اور پائیدار اقتصادی ترقی کے نئے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔
ڈی پی ورلڈ افریقہ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور منیجنگ ڈائریکٹر محمد اکوجی نے کہا کہ یہ منصوبہ علاقائی تجارت اور سپلائی چین کے رابطوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ہزاروں روزگار کے مواقع پیدا کرے گا، نئی سرمایہ کاری کو راغب کرے گا اور کینیا کی سماجی و اقتصادی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرے گا۔