دبئی، 4 اگست 2026 (وام)۔۔ متحدہ عرب امارات کی حقیقی مجموعی ملکی پیداوار 2026 کی پہلی سہ ماہی میں سالانہ بنیاد پر 3 فیصد بڑھ کر مستقل قیمتوں پر 485 ارب درہم ہوگئی، جبکہ غیر تیل شعبوں میں 4.8 فیصد نمو ریکارڈ کی گئی۔ اس کے نتیجے میں قومی معیشت میں غیر تیل سرگرمیوں کا حصہ بڑھ کر 79.4 فیصد ہوگیا۔
یہ اعدادوشمار غیر تیل اقتصادی سرگرمیوں کی مسلسل مضبوطی اور قومی معیشت کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلی سہ ماہی کے دوران درپیش علاقائی چیلنجوں کا اثر چند سرگرمیوں تک محدود رہا اور اقتصادی ترقی کی مجموعی رفتار متاثر نہیں ہوئی۔
وفاقی مسابقت اور شماریات مرکز کے مطابق مجموعی ملکی پیداوار میں غیر تیل سرگرمیوں کا حصہ پہلی سہ ماہی میں بڑھ کر 79.4 فیصد ہوگیا، جو 2025 میں 78 فیصد تھا۔ یہ اضافہ متحدہ عرب امارات کی اقتصادی تنوع کی پالیسیوں کی کامیابی اور ’’وی دی یو اے ای 2031‘‘ وژن کے اہداف کی جانب پیش رفت کی عکاسی کرتا ہے۔
اس موقع پر وزیر کابینہ امور محمد بن عبداللہ القرقاوی نے کہا کہ نتائج قومی معیشت میں غیر تیل شعبوں کا حصہ بڑھانے کے لیے اختیار کی گئی ترقیاتی پالیسیوں کی کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پہلی سہ ماہی کے نتائج متحدہ عرب امارات کے حکومتی نظام کی اس صلاحیت کی عکاسی کرتے ہیں، جس کے ذریعے دانشمند قیادت کے اسٹریٹجک وژن کو عوام اور مستقبل کے مفاد میں ٹھوس اقتصادی نتائج میں تبدیل کیا جارہا ہے۔
محمد القرقاوی نے کہا کہ مالیات، تجارت، معلومات، ٹیکنالوجی اور مواصلات سمیت غیر تیل شعبوں کی قیادت میں ہونے والی ترقی اور قومی معیشت میں ان شعبوں کا حصہ 79.4 فیصد تک پہنچنا محض ایک عدد نہیں، بلکہ مربوط حکومتی پالیسیوں اور اقدامات کا نتیجہ ہے۔ یہ تمام پالیسیاں مسابقت، عمدہ کارکردگی اور مستقبل کے لیے تیاری میں متحدہ عرب امارات کی عالمی حیثیت مضبوط بنانے کے مشترکہ ہدف کے تحت آگے بڑھ رہی ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری اور نجی شعبوں کے شراکت داروں کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام جاری رکھا جائے گا کہ اقتصادی کارکردگی ملک کے شہریوں، رہائشیوں اور دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو حاصل معیار زندگی اور مواقع کی حقیقی عکاس ہو۔
مالیاتی اور انشورنس سرگرمیوں نے 17.3 فیصد سالانہ نمو کے ساتھ اقتصادی ترقی میں سبقت حاصل کی۔ تعمیرات کے شعبے میں 8.1 فیصد، انسانی صحت اور سماجی خدمات میں 7.7 فیصد، اطلاعات و مواصلات میں 5.9 فیصد جبکہ پیشہ ورانہ، سائنسی و تکنیکی سرگرمیوں اور انتظامی و معاون خدمات میں 4.9 فیصد اضافہ ہوا۔ یہ نتائج اہم اور زیادہ قدر پیدا کرنے والی اقتصادی سرگرمیوں میں مسلسل تیزی کو ظاہر کرتے ہیں۔
رئیل اسٹیٹ سرگرمیوں میں 4.8 فیصد، سرکاری انتظامیہ، دفاع اور لازمی سماجی تحفظ کے شعبوں میں 4.5 فیصد جبکہ تھوک اور خوردہ تجارت میں 2.6 فیصد نمو ریکارڈ کی گئی، جو اقتصادی ترقی کے وسیع دائرہ کار کی عکاسی کرتی ہے۔
اقتصادی شرح نمو میں حقیقی حصے کے لحاظ سے مالیاتی اور انشورنس سرگرمیوں نے 2.44 فیصد پوائنٹس کے ساتھ سب سے زیادہ حصہ ڈالا۔ تعمیرات کا حصہ 1.04 فیصد پوائنٹس، تھوک اور خوردہ تجارت کا 0.42 فیصد پوائنٹس، رئیل اسٹیٹ کا 0.36 فیصد پوائنٹس جبکہ پیشہ ورانہ، سائنسی و تکنیکی سرگرمیوں اور انتظامی خدمات کا حصہ 0.29 فیصد پوائنٹس رہا۔
وزیر معیشت و سیاحت عبداللہ بن طوق المری نے کہا کہ پہلی سہ ماہی کے نتائج قومی معیشت کی مضبوط کارکردگی، پائیدار ترقی برقرار رکھنے اور علاقائی و عالمی سطح پر مسابقت بڑھانے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کامیابی دانشمند قیادت کے وژن اور ہدایات کے ساتھ اقتصادی تنوع کو آگے بڑھانے کے لیے اختیار کی گئی پالیسیوں اور قوانین کا نتیجہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ غیر تیل شعبے بدستور اقتصادی ترقی کی قیادت کررہے ہیں اور مجموعی ملکی پیداوار میں ان کا حصہ 79.4 فیصد تک پہنچ گیا ہے۔ اس سے متحدہ عرب امارات کی پائیدار اقتصادی ترقی اور کاروبار و سرمایہ کاری کے عالمی مرکز کی حیثیت مزید مضبوط ہوئی ہے۔
عبداللہ بن طوق نے کہا کہ غیر تیل شعبوں کی مضبوط کارکردگی متحدہ عرب امارات کے کاروباری ماحول کی مضبوطی اور مسابقت کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کارکردگی زیادہ متنوع، پائیدار اور عالمی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہونے کی صلاحیت رکھنے والی معیشت کی جانب ملک کی پیش رفت کی بھی عکاس ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ پیش رفت ’’وی دی یو اے ای 2031‘‘ وژن کے مطابق ہے، جس کا مقصد 2031 تک قومی معیشت کا حجم دگنا کرکے 3 ٹریلین درہم تک پہنچانا ہے۔
غیر تیل شعبوں کی مضبوط کارکردگی متحدہ عرب امارات کی بڑھتی ہوئی خارجہ تجارت سے بھی ہم آہنگ ہے، جسے جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدوں کے نیٹ ورک سے مدد ملی ہے۔ ان معاہدوں نے قومی غیر تیل برآمدات کے لیے نئی منڈیاں کھولنے کے ساتھ صنعتی پیداوار، تجارت اور لاجسٹکس کی سرگرمیوں کو مضبوط کیا ہے۔
وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی نے کہا کہ پہلی سہ ماہی کے دوران مجموعی ملکی پیداوار میں اضافہ زیادہ کھلی اور عالمی سطح پر مسابقتی معیشت کی تعمیر کے لیے دانشمند قیادت کے وژن کی کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یہ نتائج تجارتی اور سرمایہ کاری شراکت داریوں کو وسعت دینے اور جامع اقتصادی شراکت داری معاہدوں کے پروگرام کے ذریعے متحدہ عرب امارات کو عالمی معیشت سے مزید مربوط کرنے کی پالیسی کی کامیابی کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے ترقی کے نئے مواقع پیدا ہوئے، عالمی تجارت کے اہم دروازے کے طور پر ملک کی حیثیت مضبوط ہوئی اور اعلیٰ معیار کی سرمایہ کاری کے لیے اس کی کشش میں اضافہ ہوا۔
ڈاکٹر ثانی الزیودی نے کہا کہ اس حکمت عملی کے اثرات غیر تیل خارجہ تجارت کی ریکارڈ کارکردگی میں واضح ہیں۔ جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدوں کے ذریعے متحدہ عرب امارات کی اشیا اور خدمات کی برآمدات کے لیے نئی منڈیاں کھل رہی ہیں، جس سے غیر تیل شعبوں کی ترقی، مجموعی ملکی پیداوار میں ان کے حصے اور پائیدار اقتصادی ترقی کو فروغ ملا ہے۔
متحدہ عرب امارات کی غیر تیل برآمدات 2026 کی پہلی ششماہی میں 23.9 فیصد بڑھ کر 452.8 ارب درہم تک پہنچ گئیں۔ یہ ملکی خارجہ تجارت کے تمام اجزا میں سب سے زیادہ شرح نمو ہے، جو مقامی پیداوار بڑھانے اور صنعتی و خدماتی شعبوں کی مسابقت مضبوط بنانے میں تجارتی کشادگی کے اہم کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دونوں شعبے ملک میں اقتصادی تنوع کے بنیادی محرکات میں شامل ہیں۔
قومی شماریاتی نظام میں جامع تبدیلی کے تحت متحدہ عرب امارات اس وقت مجموعی ملکی پیداوار کے کھاتوں کا تفصیلی جائزہ لے رہا ہے۔ اس عمل میں اعدادوشمار کے نئے ذرائع کو شامل کرنا، فری زونز کو شماریاتی دائرہ کار میں لانا اور اقتصادی پیمائش کو زیادہ درست اور جامع بنانے کے لیے طریقہ کار کو بین الاقوامی معیار اور بہترین طریقوں سے ہم آہنگ کرنا شامل ہے۔
اعلان کردہ نتائج موجودہ شماریاتی طریقہ کار پر مبنی ہیں۔ مجموعی ملکی پیداوار کے جامع جائزہ پروگرام کی تکمیل کے بعد اس کے نتائج کی بنیاد پر سابقہ ادوار کے اعدادوشمار کو بھی اپ ڈیٹ کیا جائے گا۔
یہ پروگرام متعدد ماہر بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کے ساتھ شراکت داری اور تکنیکی تعاون سے نافذ کیا جارہا ہے، تاکہ طریقہ کار کو بہترین عالمی معیار سے ہم آہنگ کرتے ہوئے نتائج کی قابلِ اعتماد اور تقابلی حیثیت کو مزید بہتر بنایا جاسکے۔