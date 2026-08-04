ابوظہبی، 4 اگست 2026 (وام)۔۔ وزیر خارجہ تجارت ڈاکٹر ثانی بن احمد الزیودی اور شام کے وزیر معیشت و صنعت ڈاکٹر محمد نضال الشعار نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
ملاقات کے دوران دونوں وزرا نے متحدہ عرب امارات۔شام مشترکہ کاروباری کونسل کی تنظیم نو کا اعلان کیا۔ کونسل دونوں ممالک کی کاروباری برادریوں اور نجی شعبوں کے درمیان نئی شراکت داریاں قائم کرنے اور ترجیحی شعبوں میں مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔
ڈاکٹر ثانی الزیودی نے کہا کہ کونسل کو دوبارہ فعال کرنا اور اماراتی ارکان کی نامزدگی دونوں ممالک کی جانب سے تجارتی و سرمایہ کاری تعلقات کو ان کی مکمل صلاحیت کے مطابق بحال کرنے کی سنجیدہ خواہش کی عکاسی کرتی ہے۔ اس اقدام سے دوطرفہ تعلقات کو مشترکہ ترقیاتی اہداف سے ہم آہنگ نئی سطح تک لے جانے کے لیے سازگار ماحول قائم ہوگا۔
انہوں نے کہا کہ کونسل دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے درمیان تعاون اور شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے ایک جامع روڈ میپ تیار کرے گی۔
ڈاکٹر ثانی الزیودی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے ایوان ہائے تجارت و صنعت کی فیڈریشن کی جانب سے کونسل کی تنظیم نو مشترکہ اہداف کے حصول کا حقیقی موقع ہے۔ کونسل کے اماراتی ارکان میں غذائی تحفظ، زرعی سرمایہ کاری، لاجسٹکس، صنعت، توانائی، بنیادی ڈھانچے، ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل تبدیلی اور مالیاتی خدمات سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ممتاز کاروباری رہنما اور سرمایہ کار شامل ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ شام کا اہم جغرافیائی محل وقوع اسے خطے کے نمایاں تجارتی اور لاجسٹک مرکز کے طور پر کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ دونوں ممالک کے مشترکہ منصوبے بحیرہ روم اور عالمی منڈیوں تک اہم تجارتی راستے کے طور پر شام کی حیثیت مزید مضبوط کریں گے۔
متحدہ عرب امارات کے ایوان ہائے تجارت و صنعت کی فیڈریشن کے سیکریٹری جنرل حمید محمد بن سالم نے کہا کہ مشترکہ کاروباری کونسل کے اماراتی ارکان کی تقرری دونوں ممالک کی کاروباری برادریوں کے درمیان ادارہ جاتی تعاون مضبوط بنانے کی جانب اہم قدم ہے۔ یہ اقدام مشترکہ مفادات پر مبنی پائیدار اقتصادی شراکت داریوں کی حمایت کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کو بھی ظاہر کرتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کونسل کے فعال ہونے سے دونوں ممالک کے کاروباری رہنماؤں اور سرمایہ کاروں کے درمیان براہِ راست رابطے بڑھیں گے، تجارتی و سرمایہ کاری شراکت داریوں کو فروغ ملے گا اور متعدد ترجیحی شعبوں میں امید افزا مواقع پیدا ہوں گے۔
متحدہ عرب امارات۔شام مشترکہ کاروباری کونسل کے اماراتی حصے کی صدارت عیسیٰ عبداللہ الغریر کریں گے، جبکہ یحییٰ بن سعید لوتاہ نائب چیئرمین ہوں گے۔
کونسل میں مختلف اقتصادی اور سرمایہ کاری شعبوں سے تعلق رکھنے والے اماراتی کاروباری رہنما شامل ہیں، جن میں احمد عبدالقادر السنکری، محمد جمعہ المشرخ، عامر البکراوی، سلطان حارب الفلاحی، فیصل عبدالعزیز عبداللہ الزرعونی، محمد فاریز عبدالمتبین الاخوان، عارف الخوری، سعید الزری الشامسی، حمدہ المنصوری، محمد مرتضیٰ الدندشی، یسریٰ صالح الیافعی، آمنہ الظاہری، محمد فراس الحموی، ایاد خلیل مطر اور محمد عبداللہ الحبسی شامل ہیں۔ معاون سیکریٹری جنرل احمد جمعہ القیزی کونسل کے مقرر کی ذمہ داریاں انجام دیں گے۔
کونسل میں مختلف شعبوں کے ماہرین اور کاروباری رہنماؤں کی شمولیت متحدہ عرب امارات اور شامی عرب جمہوریہ کے درمیان تجارتی و سرمایہ کاری تعلقات مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کی کاروباری برادریوں کے لیے شراکت داری کے مواقع آسان بنانے کے اس کے کردار کو تقویت دے گی۔